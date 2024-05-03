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Байден мог испортить отношения еще с одним союзником США

NYT: слова Байдена о «странах-ксенофобах» могут привести к проблемам с Японией

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Слова президента Соединенных Штатов Джо Байдена о «странах-ксенофобах» могут привести к проблемам с Японией. Об этом сообщает газета The New York Times.

Речь идет о предвыборном выступлении Байдена, который без предоставления аргументов назвал Россию, Китай, Индию и Японию «странами-ксенофобами», утверждая, что это якобы могло помешать развитию общества в этих странах.

«Эти комментарии могут стать источником раздражения для дипломатов администрации, которые потратили годы на обхаживание Японии и Индии», — пишет газета.

Заявления Байдена уже встретили критику в Соединенных Штатах — сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс в социальных сетях назвал неосмотрительные высказывания Байдена очередным проявлением «клоунады».

Одновременно на заявления американского президента отреагировали и в Токио — член верхней палаты японского парламента Мидзухо Уэмура рекомендовала Байдену заняться проблемами Нью-Йорка.

До этого американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск посмеялся над фотографией, высмеивающей проблемы с памятью президента США Джо Байдена.

Ранее Байден похвастался, что экс-президент США Барак Обама позавидовал бы его достижениям.

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