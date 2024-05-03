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Музыкальный критик объяснил, почему Бузову лишили наград МУЗ-ТВ

Критик Бабичев назвал Ольгу Бузову не певицей, а интересным проектом

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Алексей Майшев/РИА Новости

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что Ольге Бузовой на премии МУЗ-ТВ досталась одна номинация «Лучший в сети» из-за того, что телеведущая не может соревноваться со звездами эстрады в других категориях. Слова эксперта передает Voice.

«Там ей и место! Ну какая «Лучшая исполнительница», когда в этой номинации представлены Zivert, Лолита, Полина Гагарина, Люся Чеботина, Мари Краймбрери и Анна Асти?» — поинтересовался эксперт.

Бабичев считает, что хиты Бузовой узнаваемы лишь аудиторией исполнительницы и отметил, что премия МУЗ-ТВ — не битва фан-клубов.

«Для меня Бузова — не певица. Это просто проект, за которым интересно наблюдать», — подытожил эксперт.

24 апреля выяснилось, что певец Николай Басков стал пятым ведущим премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение». Имя звезды до этого держалось в секрете.

Мероприятие состоится 14 июня на «ЦСКА Арене». Помимо Баскова, руководить музыкальной премией будут Владимир Маркони, Лера Кудрявцева, Клава Кока и Лолита Милявская. В последний раз премия МУЗ-ТВ проводилась в 2021 году, признав лучшим певцом России Артура Пирожкова, а певицей — Zivert.

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