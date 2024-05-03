Немецкий бизнесмен предупредил об последствиях провокаций Запада на Украине

Западные страны приближают третью мировую войну из-за своих угроз отправки военных на Украину. Об этом заявил немецко-финский бизнесмен Ким Дотком в своем аккаунте в соцсети X.

Он отметил, что с момента, когда солдаты НАТО начнут непосредственно участвовать в боях на Украине, «пути назад уже не будет». Предприниматель заявил, что надвигается третья мировая война между ядерными державами.

Бизнесмен добавил, что на самом Западе уже идут ведущие к эскалации процессы. Он призвал с полной серьезностью относится к опасности масштабного конфликта.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что процесс евроинтеграции Украины затянется на годы, а государства, поддерживающие конфликт Москвы и Киева, будут всячески тормозить этот процесс.

В то же время страны, которые поддерживают продолжение конфликта на Украине, заявляют о том, что Украина будет в Евросоюзе, однако процесс вступления должен происходить «потихоньку», указал премьер Словакии. Он напомнил, что Словакия серьезно относится к возможному членству Украины в ЕС, отметив, что для этого необходимо выполнить ряд условий.

Ранее в Испании заявили, что солдаты НАТО уже находятся на Украине.