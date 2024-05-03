Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Немецкий бизнесмен предупредил об последствиях провокаций Запада на Украине

Бизнесмен Дотком: угроза отправки сил НАТО на Украину приближает мировую войну

close
100%
Reuters

Западные страны приближают третью мировую войну из-за своих угроз отправки военных на Украину. Об этом заявил немецко-финский бизнесмен Ким Дотком в своем аккаунте в соцсети X.

Он отметил, что с момента, когда солдаты НАТО начнут непосредственно участвовать в боях на Украине, «пути назад уже не будет». Предприниматель заявил, что надвигается третья мировая война между ядерными державами.

Бизнесмен добавил, что на самом Западе уже идут ведущие к эскалации процессы. Он призвал с полной серьезностью относится к опасности масштабного конфликта.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что процесс евроинтеграции Украины затянется на годы, а государства, поддерживающие конфликт Москвы и Киева, будут всячески тормозить этот процесс.

В то же время страны, которые поддерживают продолжение конфликта на Украине, заявляют о том, что Украина будет в Евросоюзе, однако процесс вступления должен происходить «потихоньку», указал премьер Словакии. Он напомнил, что Словакия серьезно относится к возможному членству Украины в ЕС, отметив, что для этого необходимо выполнить ряд условий.

Ранее в Испании заявили, что солдаты НАТО уже находятся на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами