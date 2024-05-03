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Российские силы уничтожили военных и технику ВСУ на границе с Белгородской областью

РСЗО «Град» уничтожили части ВСУ рядом с Белгородской областью

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожили пункты временной дислокации, военную технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе с Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, артиллерийские расчеты группировки прикрытия государственной границы продолжают бить по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе украинских военных. В этот раз расчеты «Грады» уничтожили пункты временной дислокации с живой силой и военную технику противника. Солдаты ВСУ попытались восстановить позиции и организовать новые огневые точки для артиллерийских и ракетных ударов.

В Минобороны уточнили, что во время выполнения боевых задач артиллеристы уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ противника.

Всего российские солдаты поразили три пункта дислокации украинских военных, пять автомобилей, а также до 15 человек личного состава.

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