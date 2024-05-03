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Солдат ВСУ взял в заложники сослуживцев и медиков

«Страна»: военному ВСУ грозит до 8 лет за взятие в заложники сослуживцев

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Павел Лисицын/РИА Новости

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольной Киеву части Херсонской области взял в заложники двух сослуживцев. Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника издания, мужчина подошел с автоматом Калашникова к двум сослуживцам и начал им угрожать. Он требовал отвезти его к медикам без объяснения причин.

Когда его доставили в медучреждение, мужчина вышел из машины и, угрожая оружием, заставил медиков сесть в другой автомобиль и ехать в Николаев. По дороге  автомобиль с заложниками смогли остановить, а военного задержали.

По данным издания, против подозреваемого завели уголовное дело. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

До этого бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер рассказал, что украинские подразделения убегают с поля боя на некоторых участках фронта. По его словам, украинские военные попросту не знают, как сражаться. Кроме того, у них даже нет необходимого снаряжения.

Ранее российский военный в одиночку уничтожил более десяти бойцов ВСУ.

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