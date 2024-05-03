Костомаров рассказал о тренировках с мячом

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что почти каждый день тренируется дома с мячом, передает ТАСС.

«Не часто смотрю футбол, но когда есть возможность, то да. Почти каждый день тренируюсь, не в футбол, понятно, но чеканю, что-то получается. Скучно смотреть на ребят, которые чеканят, а я не чеканю», — сказал Костомаров.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», выйдя на лед на коньках.

Своим примером фигурист вдохновил многих людей. После операций и протезирования он часто показывает свои тренировки в тренажерном зале и бассейне.

Ранее Костомаров рассказал, что с удовольствием хотел бы сделать, если бы у него были руки.