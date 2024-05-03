Объект промышленной инфраструктуры получил повреждения в Николаевской области на юге Украины. Об этом написал глава областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале.

«Повреждения получил объект промышленной инфраструктуры», — отметил он.

В начале мая глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что в городе Никополе в результате взрывов было повреждено административное здание.

Накануне в Кривом Роге зафиксировали несколько взрывов. Этот город расположен в Днепропетровской области Украины.

Днем 2 мая украинский телеканал «Freeдом» сообщил о взрывах на территории Харьковской области. В этот момент в регионе действовал режим воздушной тревоги. При этом другие подробности, включая количество взрывов и их точное место, не уточнялись.

До этого российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

Ранее стало известно, что на Украине с июля повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры.