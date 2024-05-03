Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Прибалтике заметили захоронения наемников ВСУ

РИА Новости: на кладбищах Прибалтики появляются могилы ликвидированных наемников

close
100%
Evgeniy Maloletka/AP

На кладбищах Прибалтики появляются могилы ликвидированных наемников, состоявших на службе в Вооруженных силах Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента в Литве.

По данным корреспондента, побывавшего на военном кладбище Антакальнио в восточной части Вильнюса, истинные данные о потерях граждан стран Прибалтики не озвучиваются, но они довольно высокие.

В частности, на Антакальнио уже можно найти могилу первого известного ликвидированного наемника ВСУ из Литвы, Тадаса Тумаса.

По данным российского министерства обороны, всего с февраля 2022 года на Украину воевать за ВСУ прибыли 174 литовских наемника. 81 из них уже нет в живых.

До этого американский ветеран, воевавший на Украине, заявил, что западные наемники не могут противостоять Вооруженным силам РФ в зоне специальной военной операции (СВО).

Он отметил, что западные солдаты столкнулись на Украине с тем, чего не ожидали, к чему не были готовы.

Ранее российский снайпер рассказал о темнокожих наемниках в зоне СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами