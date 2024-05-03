На кладбищах Прибалтики появляются могилы ликвидированных наемников, состоявших на службе в Вооруженных силах Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента в Литве.

По данным корреспондента, побывавшего на военном кладбище Антакальнио в восточной части Вильнюса, истинные данные о потерях граждан стран Прибалтики не озвучиваются, но они довольно высокие.

В частности, на Антакальнио уже можно найти могилу первого известного ликвидированного наемника ВСУ из Литвы, Тадаса Тумаса.

По данным российского министерства обороны, всего с февраля 2022 года на Украину воевать за ВСУ прибыли 174 литовских наемника. 81 из них уже нет в живых.

До этого американский ветеран, воевавший на Украине, заявил, что западные наемники не могут противостоять Вооруженным силам РФ в зоне специальной военной операции (СВО).

Он отметил, что западные солдаты столкнулись на Украине с тем, чего не ожидали, к чему не были готовы.

Ранее российский снайпер рассказал о темнокожих наемниках в зоне СВО.