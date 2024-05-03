Волочкова снова поругалась с фанатами: «Пока, неудачники»

Балерина Анастасия Волочкова обругала фанатов, которые раскритиковали ее внешний вид во время очередной фотосессии на Мальдивах. Слова экс-солистки Большого театра цитирует Voice.

«Мне по фигу, что вы про меня пишете, козлины! Завидуйте молча, толстожопы! Не можете билет взять сюда? И не сможете! Миллион рублей один. А нас тут трое... Пока, неудачники!» — заявила танцовщица.

Она призвала хейтеров купить виллу на Мальдивах, чтобы отдыхать «по-волочковски». Свое мнение относительно ее жизни Волочкова посоветовала фанатам не высказывать.

Накануне Волочкова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ряд снимков, на которых предстала в мини-платье телесного цвета с пайетками. Подписчики посчитали, что на большинстве фотографий знаменитость прибегла к фотошопу, и посетовали, что артистка сама на себя не похожа на них.

«Ретушь фотографии должна быть аккуратной и лишь немного должна стирать недостатки. А не лепить нового Кена из магазина»; «Никогда не думала, что напишу, но после таких «фотографий» уж лучше шпагат», — написали в комментариях.

Ранее Боня ответила на критику «прически из супермаркета».