Бывший руководитель министерства обороны Украины заявил, что союзники Киева предложили сдаться еще в начале российско-украинского конфликта. Об этом сообщает Politico.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский посетил Мюнхенскую конференцию безопасности за несколько дней до 24 февраля 2022 года. Резников также присутствовал в составе делегации. По его словам, там была атмосфера «ребята, вы должны сдаться», хотя прямо об этом никто не говорил.

До этого Резников заявил, что два года назад Запад неохотно предлагал военную помощь Украине, так как ожидал поражение ВСУ в течение 72 часов.

Резников также обратил внимание, что украинское контрнаступление оказалось чрезмерно раздуто, ожидания от его результатов были слишком велики. По его словам, многое из того, в чем нуждалась Украина, на тот момент по-прежнему удерживалось.

До этого российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.