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Байден отказался менять политику в отношении Израиля на фоне протестов

Байден заявил, что протесты студентов не изменят политику в отношении Израиля

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Leah Millis/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что демонстрации американских студентов в поддержку палестинского народа не заставят Белый дом изменить политику в отношении Ближнего Востока и не повлияют на отношения с Израилем, передает «Интерфакс».

По словам американского президента, он понимает эмоции людей по поводу происходящего. Он отметил, что у них есть свои убеждения и право выражать мнение, которые США защищают и уважают, но это не означает вседозволенность.

Выражать свое мнение необходимо без насилия, разрушений, ненависти и в рамках закона, подчеркнул Байден.

На вопрос о том, побудили ли протесты изменить его политику в отношении ближневосточного региона, он ответил отрицательно.

Президент добавил, что в США нет места антисемитизму и угрозам еврейским студентам так же, как нет места исламофобии и другим формам дискриминации.

До этого телеканал CNN сообщал, что более 1500 человек, участвовавших в акциях в поддержку палестинского народа, были арестованы в учебных заведениях за последние две недели. С 18 апреля аресты производились в 30 учебных заведениях.

Ранее Байден заявил, что студенческие демонстрации в США вышли за рамки мирного протеста.

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