Россиянка прикурила сигарету от Вечного огня и сожгла в пламени букет цветов

Жительницу Еврейской автономной области заметили около Вечного огня, где она осквернила монумент. Об этом сообщает мэр Биробиджана Максим Семенов в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел в сквере Победы. На кадрах с места инцидента заметно, как женщина прикуривает сигарету от пламени. После этого она сожгла цветы. Были ли они найдены на территории памятника, не сообщается.

Правоохранители оперативно установили личность попавшей на кадры россиянки. Выяснилось, что женщина проживает в одном из районов города.

«В настоящее время проводятся мероприятия по ее розыску и привлечению к ответственности», – сообщается в публикации.

До этого в Башкирии школьники осквернили Вечный огонь на территории монумента Стерлитамака. Мальчики приехали на место на велосипедах. Один из них стал лицом к пламени и справил на него нужду. В результате огонь погас. Сами дети скрылись с места. Почему они так поступили, неизвестно.

Ранее в Невинномысске спортсмены плюнули в Вечный огонь.