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Беспилотник атаковал автобус с рабочими в Белгородской области

Гладков сообщил об атаке беспилотника ВСУ на автобус в Белгородской области

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Вооруженные силы Украины атаковали автобус в Белгородской области при помощи беспилотника, один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что украинский FPV-дрон атаковал автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия, в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа.

Губернатор уточнил, что в момент атаки в нем находились два пассажира и водитель.

В результате взрыва пострадал мужчина, у него зафиксировали баротравму и ушиб правой руки. Пострадавший самостоятельно обратился в Шебекинскую больницу, добавил Гладков.

Утром 3 мая Минобороны РФ сообщило, что системы ПВО за ночь уничтожили и перехватили пять беспилотников ВСУ над территорией Белгородской области и один над территорией Крыма.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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