Сальма Хайек рассказала, как чудом выжила с Пенелопой Крус в самолете

Актриса Сальма Хайек вспомнила, что пережила стрессовый перелет вместе с подругой и звездой Пенелопой Крус. Своими эмоциями Хайек поделилась с арабским Vogue.

«В тот день мы летели вместе, и самолет совершил аварийную посадку в Мексике. А я знала, что что-то случилось: изначально видела, как стюардесса вышла из кабины и начала хватать кислород», — рассказала знаменитость.

Она добавила, что затем взяла за руку Крус и попыталась ее успокоить. По словам Хайек, она испытывала чувство гордости за подругу, которая старалась проявить самообладание, несмотря на аэрофобию.

Актриса также вспомнила, что никогда не забудет сказанные в непростой ситуации слова Крус. Звезда «Феррари» была уверена, что это ее последний день, однако ее грело то, что в этот момент с ней находилась ее подруга Сальма Хайек.

В начале мая Пенелопа Крус отметила 50-летие со звездными друзьями. Она пригласила на праздник Ирину Шейк, Сальму Хайек, Адама Драйвера, Мэтта Деймона и других друзей. Для празднования 50-летия она предпочла черный топ с разрезами, синие джинсы, жакет и сумку Chanel.

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