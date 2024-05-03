Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Венгрии рассказали о роли, которую отводит США Центральной Европе в борьбе с РФ

Балаж Орбан: США хотят использовать Центральную Европу как острие копья против РФ

close
100%
Shutterstock

США хотят использовать Центральную Европу, как последний рубеж против России. Такое мнение высказал политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, передает РИА Новости.

«Я думаю, что предложение, которое исходит от вашингтонской либеральной элиты, заключается в том, что страны Центральной Европы могли бы стать острием копья против русских», — сказал он.

Венгрия, по его словам, не согласна с этим и хочет быть ключевым государством в Европе благодаря своей уникальной позиции в центре торговых путей между Востоком и Западом.

Будапешт стремится к мирному сосуществованию с Москвой, отметил Балаж Орбан и добавил, что у страны хорошее взаимодействие с Россией в области энергетики и экономического сотрудничества.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что некоторые руководители стран — членов ЕС извлекают выгоду из конфликта на Украине.

Ранее Венгрия поддержала мирный план Китая по урегулированию ситуации на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами