В Венгрии рассказали о роли, которую отводит США Центральной Европе в борьбе с РФ

США хотят использовать Центральную Европу, как последний рубеж против России. Такое мнение высказал политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, передает РИА Новости.

«Я думаю, что предложение, которое исходит от вашингтонской либеральной элиты, заключается в том, что страны Центральной Европы могли бы стать острием копья против русских», — сказал он.

Венгрия, по его словам, не согласна с этим и хочет быть ключевым государством в Европе благодаря своей уникальной позиции в центре торговых путей между Востоком и Западом.

Будапешт стремится к мирному сосуществованию с Москвой, отметил Балаж Орбан и добавил, что у страны хорошее взаимодействие с Россией в области энергетики и экономического сотрудничества.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что некоторые руководители стран — членов ЕС извлекают выгоду из конфликта на Украине.

Ранее Венгрия поддержала мирный план Китая по урегулированию ситуации на Украине.