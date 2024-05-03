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Внука Геннадия Зюганова экстренно госпитализировали в Москве

Mash: Леонида Зюганова госпитализировали в Москве из-за проблем с позвоночником

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Внука председателя Центрального комитета КПРФ Геннадия Зюганова Леонида экстренно госпитализировали в Москве из-за проблем с позвоночником. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Леонид Зюганов является председателем комиссии Мосгордумы по науке и промышленности.

По информации Mash, 35-летний депутат недавно начал жаловаться на боли в спине, которые усиливались с каждым днем.

Ему стало сложнее двигаться, и он обратился к врачам, которые обнаружили у него патологию позвонков. В данный момент Зюганов находится под присмотром специалистов, ему подбирают терапию, подчеркнул канал.

16 февраля сообщалось, что депутата экстренно госпитализировали в Москве.

Леонид Зюганов рассказал «Газете.Ru», что попал в московскую больницу с коронавирусом. Политик объяснил, что около недели занимался самолечением, но из-за плохого самочувствия пришлось обратиться к специалистам.

Ранее была госпитализирована сенатор Людмила Нарусова.

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