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Тренер «Интер Майами» не дает Месси установки перед матчем

Тренер «Интер Майами» Мартино: Месси не нуждается в дополнительных инструкциях

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Agustin Marcarian/Reuters

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино заявил, что перед матчем не дает установки форварду Лионелю Месси, передает Inter Miami News Hub в соцсетях.

«Месси может двигаться по полю так, как хочет. Он лучший игрок в мире и отличный бомбардир. Поэтому он не нуждается в дополнительных инструкциях от тренера», — сказал Мартино.

После 11 матчей сезона «Интер Майами» с 21-м набранным очком лидирует в чемпионате. На три очка меньше у идущего вторым «Реала Солт-Лейк». Однако у команды есть одна игра в запасе.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В новом сезоне аргентинец провел шесть матчей, отметившись семью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста. На его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды.

С 2003 по 2021 год Месси выступал за каталонскую «Барселону».

Ранее Месси предрекли быть лучшим в МЛС до 80 лет.

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