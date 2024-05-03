Пожарный пострадал из-за возгорания на востоке Москвы

Пожарный пострадал в момент тушения возгорания в административно-производственном здании на востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб.

«При тушении пожара пострадал пожарный», — отметил источник.

Он уточнил, что пожарного доставили в одну из больниц российской столицы.

По данным источника, площадь обрушения кровли в объекте на востоке Москвы составила 1,5 тыс. кв. метров.

До этого о пострадавшем во время тушения пожара на востоке Москвы написал Life со ссылкой на Shot. У сотрудника МЧС врачи диагностировали ушиб грудной клетки, разрыв мочки уха и повреждение барабанной перепонки. 22-летнего пожарного направили на лечение в городскую клиническую больницу имени Баумана. Его жизни ничего не угрожает.

По предварительным данным, производственное здание, которое горело на улице Буракова, могли поджечь конкуренты строительной фирмы.

Ранее кошка спасла хозяев во время пожара в частном доме в Ростовской области.