В Херсонской области повреждена припортовая инфраструктура

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области припортовая инфраструктура получила повреждения. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, помимо припортовый инфраструктуры, повреждения зафиксировали на объекте коммунальной инфраструктуры, в гаражных и складских помещениях. Также дефекты нашли на газопроводе.

До этого объект промышленной инфраструктуры получил повреждения в Николаевской области на юге Украины. Также в начале мая глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что в городе Никополе в результате взрывов было повреждено административное здание.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стало известно, что на Украине с июля повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры.