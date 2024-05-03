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Росстат хочет усовершенствовать учет доходов и расходов россиян

РБК: Росстат закажет научную работу для изменения учета доходов граждан РФ

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Depositphotos

Росстат собирается усовершенствовать методы оценки доходов и расходов россиян. Об этом сообщает РБК.

В публикации обратили внимание, что при учете трат могут начать применять данные торговых сетей. Особое внимание службы собираются направить на категории богатых и многодетных.

Издание обратило внимание, что Федеральная служба госстатистики уже разместила на портале госзакупок контракт на выполнение научно-исследовательской работы, посвященной разработке рекомендаций по совершенствованию сбора и анализа информации о домашних хозяйствах.

Стоимость контракта составляет 6 млн руб. Работу собираются выполнить в два этапа — до конца сентября и до середины ноября 2024.

В публикации напомнили, что ведомство уже не в первый раз старается улучшить методику оценки финансового положения россиян, заказав соответствующие исследования.

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