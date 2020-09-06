Синоптик рассказал о похолодании в Москве на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RT о погоде в столице на следующей неделе.

По его словам, на следующей неделе комфортная погода закончится.

В понедельник, 7 августа, ожидается до +23°С, облачно.

Во вторник «уже наступит настоящая осень»: будет облачность, хмурое низкое небо и сильные дожди. Днем температура воздуха составит +16…+18°С.

Со среды по пятницу температура будет понижаться примерно на 1°С, прогнозируются дожди и усиление ветра до 13-15 м/с.

При этом температура «будет выше нормы на пару градусов», отметил Вильфанд.

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