Синоптик рассказал о похолодании в Москве на следующей неделе
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RT о погоде в столице на следующей неделе.
По его словам, на следующей неделе комфортная погода закончится.
В понедельник, 7 августа, ожидается до +23°С, облачно.
Во вторник «уже наступит настоящая осень»: будет облачность, хмурое низкое небо и сильные дожди. Днем температура воздуха составит +16…+18°С.
Со среды по пятницу температура будет понижаться примерно на 1°С, прогнозируются дожди и усиление ветра до 13-15 м/с.
При этом температура «будет выше нормы на пару градусов», отметил Вильфанд.
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