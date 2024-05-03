Ученые обнаружили «двуликую» планету с гиперзвуковыми ветрами

Международная группа астрономов из США, Австрии, Канады и других стран обнаружила экзопланету WASP-43b, расположенную в 280 световых годах от Земли. Интерес ученых вызвали экстремальные погодные условия этого мира. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

WASP-43b относится к типу горячих газовых гигантов. Планета сопоставима по размерам с Юпитером, но вдвое опережает его по массе. Она расположена очень близко к своей звезде, из-за чего вращение планеты заблокировано приливными силами светила. Поэтому одна сторона гиганта постоянно обращена к звезде, а на второй царит вечная ночь.

Солнечная сторона экзопланеты нагревается до 1260 °C. Из-за разницы температур с «ночным» полушарием, на WASP-43b бушуют ветры немыслимой для Земли силы. Их скорость может достигать 9000 километров в час, или 2500 метров в секунду — более чем в семь раз превышая скорость звука в атмосфере нашей планеты.

Чтобы оценить климатические условия на планете, исследователи использовали прибор среднего инфракрасного диапазона на космическом телескопе «Джеймс Уэбб» (JWST).

Измерения JWST также выявили химический состав WASP-43b, который включает водяной пар, но не содержит метана. Метан обычно производится на планетах этого типа в результате реакций между водородом и окисью углерода, но ветры планеты могут переносить этот метан на дневную сторону планеты, где он разрушается жестким излучением родительской звезды.

Ранее астрономы открыли новую экзопланету и назвали ее в честь отца волшебника Альбуса Дамблдора из романов о Гарри Поттере.