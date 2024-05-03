У россиянина отобрали BMW X5 за 503 неоплаченных штрафа

В Жуковском районе Калужской области судебные приставы совместно с ГИБДД изъяли BMW X5 у водителя, который накопил более 500 неоплаченных штрафов, сообщается на сайте УФССП России по Калужской области.

«Данный гражданин и его транспортное средство были зарегистрированы в Ленинградской области, однако фактически автомобиль эксплуатировался на территории Калужского региона. На момент поручения о розыске машины за ее владельцем числилось 503 неоплаченных штрафа ГИБДД на сумму более 1,1 млн рублей», — отмечается в сообщении ведомства.

В рамках возбужденного розыскного дела приставы совместно с сотрудниками ГИБДД отследили маршрут BMW и устроили рейд на дороге, по которой машина постоянно перемещалась. Водителя остановили, на его машину наложили арест и отправили ее на спецстоянку. В случае, если долг не будет погашен, BMW X5 продадут с торгов.

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