Зурабишвили назвала препятствие для евроинтеграции Грузии

Грузинский президент Саломе Зурабишвили в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем рассказала, что законопроект об иностранных агентах препятствует интеграции республики в состав Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба администрации грузинского лидера.

Согласно информации пресс-службы, Мишель и Зурабишвили обсудили события, развивающиеся в стране, европейскую интеграцию Грузии и мешающие этому факторы.

«В частности, повторно инициированный парламентским большинством законопроект об иноагентах», — подчеркивается в публикации.

Накануне официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Грузия рискует своими перспективами членства в Европейском союзе и НАТО из-за антизападной риторики и законопроекта об иноагентах. Представитель Госдепа выразил мнение, что законопроект, вызвавший массовые протесты в Грузии, «вдохновлен» Москвой.

Ранее в ЕС заявили, что закон об иноагентах неприемлем для евроинтеграции Грузии.