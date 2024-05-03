«Полупьяные спортсмены должны дисквалифицироваться мгновенно»: чемпион ОИ о фигуристах

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев не верит, что российские фигуристы выходили выпившими на показательные выступления. Об этом он заявил РИА Новости.

«Думаю, это какая-то дезинформация, такого быть просто не может. Поскольку алкоголь является допингом, то, считаю, что полупьяные спортсмены должны дисквалифицироваться мгновенно.

В пулевой стрельбе алкоголь — прямой допинг, потому что он помогает спортсмену расслабиться и успокоиться. Даже теоретически не могу представить, чтобы спортсмены-биатлонисты выходили в пьяном виде. Это невозможно!» — сказал Васильев.

Ранее Александр Жулин заявил, что на показательных выступлениях фигуристы выступают полупьяными.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за политической ситуации. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине.

Ранее Жулин рассказал, сколько зарабатывают российские фигуристы после отстранения.