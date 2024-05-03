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Россиянина, выбросившего из окна собаку, лишили свободы на три года

В Иркутской области вынесли приговор мужчине, сбросившему пса с четвертого этажа

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Shutterstock/Pavel Hlystov

В Ангарске осудили местного жителя, который выбросил в окно собаку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Согласно материалам дела, в мае прошлого года 30-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сначала избил пса, а после скинул его с четвертого этажа. Очевидцы обратились в полицию и сообщили, что обнаружили собаку без признаков жизни около многоквартирного дома.

Ее хозяина в итоге обвинили в жестоком обращении с животным и признали виновным. Суд приговорил фигуранта к наказанию в виде лишения свободы сроком на три года два месяца, отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

По данным mk.ru, женщина, отдавшая собаку живодеру, была признана потерпевшей, в ее пользу с подсудимого взыскали неуказанную денежную сумму в счет компенсации морального вреда.

Ранее у заводчика, обвиняемого в жестоком обращении с животными, отобрали 14 собак.

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