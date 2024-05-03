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Крымский мост открыли через почти четыре часа после приостановки движения

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Проезд автомобилей по Крымскому мосту открыт после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

Сообщение о перекрытии движения поступило 3 мая в 16.20 (мск).

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.

Накануне постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица привел список «основных типов мостов на 2024 год». Среди них были в том числе «Керченские мосты». Каждый тип моста он сопроводил изображением соответствующих видов, но надпись «Керченские мосты» обозначил пустой картинкой.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о сокрушительном ударе возмездия в случае атак по Крыму. И об этом Москва предупреждает США, Великобританию и ЕС, добавила дипломат.

Ранее Зеленский заявил о планах уничтожить Крымский мост.

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