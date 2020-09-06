Силовики предупредили, что задействуют допмеры на протестах в Минске

Милиция и внутренние войска задействуют дополнительную спецтехнику в Минске во время предстоящей акции протеста. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД Белоруссии.

«Сотрудники милиции несут службу в усиленном режиме. Для обеспечения безопасности увеличено число нарядов и военнослужащих. Дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что в течение дня в городе будут перекрыты проспекты.

Кроме того, в МВД посоветовали не поддаваться на призывы различных интернет-ресурсов собраться в Минске 6 сентября на митинги и предупредили о «комплексе мер, который будет предпринят в целях недопущения в Минске противоправных действий со стороны протестующих».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над протестующими. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов голосования.

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