Папа Римский поцеловал флаг Ливана

Папа римский Франциск поцеловал флаг Ливана в ходе общей аудиенции, видеозапись опубликовало агентство Reuters на своей странице в Twitter.

В ходе первой общей аудиенции за полгода понтифик заметил в толпе человека с ливанским флагом, указано в сообщении. Папа римский подошел к мужчине, поцеловал флаг и помолился за страну.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. В МВД страны заявили, что он произошел на складе с аммиачной селитрой. Погибли почти 200 человек, пострадали несколько тысяч. В настоящее время в стране проходят массовые протесты, митингующие требуют реформ.

WATCH: On spotting a Lebanese flag held by a member of his first general audience in six months, Pope Francis kissed the flag and said a silent prayer for the country pic.twitter.com/r1Bgqm77dn