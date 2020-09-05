Собянин поздравил москвичей с Днем города

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем города.

«В эти дни нашему городу исполняется 873 года. Как и в Новый год, в дни рождения принято подводить итоги еще одного прожитого года», — написал градоначальник в своем блоге.

Собянин считает, что 2020 год запомнится надолго. Он напомнил, что даже в самые сложные месяцы в период пандемии в Москве играли свадьбы и рождались дети, а горожане делали текущие дела и строили планы на будущее.

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