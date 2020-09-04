Лавров сравнил ситуацию Навального с историей Скрипалей
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Глава МИД России Сергей Лавров сравнил ситуацию вокруг Алексея Навального с историей с Сергеем и Юлией Скрипалями, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что тогда Лондон также представил странам ЕС свои данные.
Лавров также заявил, что России нечего скрывать по ситуации с Навальным.
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