Лавров сравнил ситуацию Навального с историей Скрипалей

Глава МИД России Сергей Лавров сравнил ситуацию вокруг Алексея Навального с историей с Сергеем и Юлией Скрипалями, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что тогда Лондон также представил странам ЕС свои данные.

Лавров также заявил, что России нечего скрывать по ситуации с Навальным.

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