СК Белоруссии проверяет жалобы на действия правоохранителей на протестах

Следственный комитет Белоруссии внимательно проверяет жалобы граждан на действия правоохранителей на несанкционированных акциях, сообщил начальник отдела информации и связи с общественностью СК Сергей Кабакович. Об этом пишет ТАСС.

«Следствие намерено серьезнейшим образом разобраться во всех обстоятельствах и деталях, изложенных в заявлениях граждан», — сказал Кабакович.

Он уточнил, что будут приняты необходимые процессуальные решения.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Польша финансирует»: МИД России о протестах в Белоруссии

— КС Белоруссии призвал власти освободить задержанных членов совета

— Тихановская: протесты в Белоруссии «никогда не закончатся»