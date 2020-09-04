Тайфун «Майсак» ушел в Китай

Тайфун «Майсак», ставший причиной стихийного бедствия в Приморье, потерял силу, стал внетропическим циклоном и ушел на север Китая. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Примгидромет.

«Влияние тайфуна на погоду Приморья практически прекратилось. Первые выходные сентября в Приморье по погодным условиям ожидаются спокойными. Гребень тихоокеанского антициклона обеспечит в основном солнечную погоду», — говорится в сообщении.

Тихоокеанский тайфун «Майсак» накрыл Приморье 3 сентября. Стихия принесла в регион обильные осадки и ветер силой до 43 м/с. Как минимум три человека стали жертвами стихии.

Во Владивостоке оказались повалены сотни деревьев, вода размыла причалы и повредила городскую инфраструктуру.

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