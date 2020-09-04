Гидрометцентр предупредил о возможном выходе Амура из берегов
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На реке Амур в сентябре может возникнуть опасная гидрологическая ситуация. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В ближайшие дни ветровой режим и осадки приведут к тому, что и на Среднем Амуре, и на Нижнем Амуре будет заметное повышение уровня рек. По расчетам наших коллег из Дальневосточного федерального округа, такая ситуация прогнозируется вообще в течение сентября», — сообщил Вильфанд.
По его словам, уровень воды в этой ситуации может достигать опасных отметок.
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