Гидрометцентр предупредил о возможном выходе Амура из берегов

На реке Амур в сентябре может возникнуть опасная гидрологическая ситуация. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В ближайшие дни ветровой режим и осадки приведут к тому, что и на Среднем Амуре, и на Нижнем Амуре будет заметное повышение уровня рек. По расчетам наших коллег из Дальневосточного федерального округа, такая ситуация прогнозируется вообще в течение сентября», — сообщил Вильфанд.

По его словам, уровень воды в этой ситуации может достигать опасных отметок.

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