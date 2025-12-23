На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Польские истребители вернулись на аэродромы после тревоги у границ

Польша вернула на аэродромы самолеты после подозрительной активности на Украине
Petr David Josek/AP

Польские военные вернули на аэродромы самолеты, поднятые в воздух на фоне якобы активности России на Украине. Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил (ВС) страны в соцсети Х.

«Деятельность польской и союзнической авиации в нашем воздушном пространстве прекращена», — говорится в публикации.

Военные также сообщили о возвращении к штатному режиму работы наземных систем противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки. Нарушений польского воздушного пространства зафиксировано не было.

Дежурные военные самолеты Польши были подняты в воздух утром 23 декабря. Командование ВС страны объяснило, что дежурные пары истребителей были подняты по тревоге, а средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в боевую готовность. По словам польских военнослужащих, такие меры носят превентивный характер и необходимы для обеспечения безопасности страны на граничащих с «уязвимыми районами» территориях, в частности, с Украиной.

До этого Генштаб ВС Польши в соцсети Х сообщил о переговорах с Украиной на тему передачи истребителей МиГ-29 с истекшим сроком службы. Взамен польские военные хотят получить от украинцев технологии создания ракет и дронов. В Генштабе ВС Польши подчеркнули, что этот шаг является частью политики союзников Украины, направленной на поддержку страны и обеспечения ее безопасности. Ожидается, что списанные МиГ-29 в самой Польше заменят самолетами F-16 и FA-50.

Ранее была названа сумма, которую Польша выделила на помощь Украине.

