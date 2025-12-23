Глеб Викторов из «Три дня дождя» оказался в списке должников из-за непогашенного штрафа

Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов задолжал по штрафу ГИБДД 750 рублей. Об этом стало известно «Газете.Ru».

Согласно документам Федеральной службы судебных приставов, исполнительное производство в отношении Викторова было возбуждено 15 декабря. Что именно нарушил артист, не уточняется. Предположительно, на 750 рублей певца могли оштрафовать за превышение скорости, непристегнутый ремень или несоблюдение требований дорожных знаков.

Однако, несмотря на штраф ГИБДД, Глеб Викторов погасил задолженность в размере почти 1,8 млн рублей. В ноябре 2025 года он оказался в списке должников ФНС, и ему грозила блокировка банковских счетов. На данный момент у певца нет неоплаченных налогов.

Напомним, что у артиста также есть судимость по уголовному делу о покупке и использовании поддельных водительских прав. Суд проходил в 2022 году. Сообщалось, что фальшивые права Викторов приобрел через Telegram. Певец признал вину.

Ранее у актера Игоря Петренко увеличился долг по алиментам.