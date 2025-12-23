На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России назвали Зеленского «рождественским поросенком» для США

Политолог Ордуханян: США могут предоставить Зеленскому убежище и сохранить деньги
Toby Melville/Pool/Reuters

Словам президента Украины Владимира Зеленского о «секретных» гарантиях безопасности от США не стоит доверять, так как он часто делает громкие заявления, которые не имеют ничего общего с реальностью. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог, американист Рафаэль Ордуханян.

«Единственный вариант для каких-либо секретных гарантий безопасности — это предоставление Соединенными Штатами политического убежища и обеспечение личной безопасности самого Зеленского. Вашингтон однозначно не будет подписывать никакие обязательства об обеспечении территориальной целостности Украины или какого-то особого статуса», — пояснил американист.

По его мнению, Зеленский делает подобные заявления, потому что «американские друзья» в конгрессе могли «навешать ему лапшу на уши» и убедить, что у него еще много сторонников, но это не так.

«Кто-то из конгрессменов действительно все еще может разыгрывать карту поддержки Украины, чтобы набрать очки у собственного электората. Однако на самом деле Зеленский для них не более чем рождественский поросенок, которого лелеяли и кормили целый год, а потом использовали себе на благо», — заключил Ордуханян.

В ходе пресс-конференции президент Украины заявил, что США предоставят Украине гарантии безопасности, при этом часть из них не будет обнародована. По его словам, уже существует рамочный договор на гарантии безопасности между Украиной, государствами Европы и Штатами.

Кроме того, якобы разработан отдельный документ на двусторонние гарантии между Киевом и Вашингтоном. И этот документ должны рассмотреть в американском конгрессе с рядом закрытых пунктов и дополнений.

Ранее экс-нардеп раскрыл содержание «секретных» пунктов в гарантиях безопасности для Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
