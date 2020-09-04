В Германии бабушка нашла пятерых мертвых внуков

В немецком городе Золинген полиция обнаружила в одной из квартир тела пятерых детей. Об этом сообщает BBC.

Полиция склоняется к версии, что в смерти детей виновна их мать.

Отмечается, что по словам главы МВД Германии Герберта Ройля, тела детей нашла их бабушка, проживающая в другом городе. Место происшествия оцеплено.

Ройль также заявил, что 27-летняя мать детей пыталась покончить с собой и 11 летним сыном на вокзале Дюссельдорфа. Женщина находится в больнице с тяжелыми травмами. Сын не пострадал, его отправили к родственникам.

По данным полиции, погибшие братья и сестры находились в возрасте от одного до восьми лет.