Ростов накрыло дымом из-за лесных пожаров

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Ростов-на-Дону окутало дымом от лесных пожаров, действующих на территории области.

Корреспондент «Газеты.Ru» передает, что в городе чувствуется стойкий запах гари, тяжело дышать.

На улицах с вечера 2 сентября заметна дымка.

Ранее сообщалось, что площадь природного пожара в Тарасовском районе области достигла 700 га. Кроме того, пожары действуют на территории Каменском, Красносулинском и Белокалитвинском районах.

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