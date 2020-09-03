Ростов накрыло дымом из-за лесных пожаров
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Ростов-на-Дону окутало дымом от лесных пожаров, действующих на территории области.
Корреспондент «Газеты.Ru» передает, что в городе чувствуется стойкий запах гари, тяжело дышать.
На улицах с вечера 2 сентября заметна дымка.
Ранее сообщалось, что площадь природного пожара в Тарасовском районе области достигла 700 га. Кроме того, пожары действуют на территории Каменском, Красносулинском и Белокалитвинском районах.
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