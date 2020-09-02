Суд вынес приговор сжегшему в печи ребенка жителю Приангарья

Житель Приангарья решением суда получил 17 лет колонии строгого режима за то, что он заживо сжег в печи ребенка-инвалида, передает пресс-служба Иркутского суда.

В апреле 2019 года житель города Зима находился дома с двумя несовершеннолетними детьми возлюбленной. Мужчина часто употреблял спиртное, из-за чего у него были конфликты с сожительницей. В день преступления он будучи пьяным, запихнул девочку в топку, заложил печь дровами и поджег. Сообщается, что мужчина решил пойти на это, так как был недоволен тем, что вынужден присматривать за ребенком.

Отмечается, что мужчина был признан виновным по статье 105 УК России («Убийство»).

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