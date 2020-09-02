В Кремль не поступала информация об обнаружении у Навального вещества из группы «Новичок»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал от властей ФРГ информации об обнаружении у Навального вещества из группы «Новичок», передает ТАСС.

«Нет, до нас такая информация не доводилась», — сказал Песков.

Ранее кабмин Германии сообщил, что в организме Навального нашли вещество из группы «Новичок».

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.