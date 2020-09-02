СК обвинил экс-полицейских по делу Голунова в предварительном сговоре

Следственный комитет ужесточил обвинения экс-полицейских, обвиняемых в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что экс-полицейским предъявлено новое обвинение по статье 35 УК РФ (Совершение преступления организованной группой).

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Голунов был задержан 6 июня 2019 года по обвинению в сбыте наркотиков, однако 11 июня его дело после общественной реакции было официально закрыто. 19 декабря 2019 года по факту задержания Голунова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Позднее журналиста признали потерпевшим.

В январе 2020 года суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу журналиста по трем статьям УК России. В СИЗО были отправлены бывшие оперуполномоченные УВД по ЗАО Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев, а также их экс-начальник Игорь Ляховец.

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