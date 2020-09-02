Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 37 млн

В России провели в общей сложности более 37,1 млн тестов на COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Из них за последние сутки было проведено 275 тыс. исследований.

В ведомстве добавили, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус сейчас находятся 210 716 человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 25 млн, умерли больше 800 тысяч человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России выявили миллион человек с коронавирусом

— РФ занимает 56-е место в мире по распространению COVID-19 на 100 тыс. жителей

— Попова оценила возможность второй волны COVID-19 в России