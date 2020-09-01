Charlie Hebdo переиздаст карикатуры на пророка Мухаммеда, ставшие причиной теракта
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo переиздаст карикатуры на пророка Мухаммеда, которые стали причиной теракта в редакции издания в 2015 году. Об этом сообщает France Info.
Charlie Hebdo сделает это накануне начала процесса по делу о нападении, в результате которого погибли 12 человек.
Публикацию будут сопровождать слова карикатуриста Лорана Суриссо: «Мы никогда не сдадимся и не подчинимся чужой воле».
7 января 2015 года братья Саид и Шериф Куаши совершили нападение на редакцию Charlie Hebdo в Париже. Они убили 12 человек, в том числе 8 журналистов и художников.
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