В Дагестане оползень сошел на автозаправку и магазин

В Акушинском районе Дагестана сошел оползень, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства, ЧП случилось на 18-м км автодороги Леваши — Акуша. Вдоль нее находятся магазин и АЗС с тремя бензиновыми и двумя газовыми резервуарами, которые постепенно накрывает оползневой массой, сообщает министерство.

«В настоящее время осыпные процессы продолжаются. Проезд имеется для всех видов транспорта. Кроме того, имеется объездная дорога», — указано в сообщении.

Как отмечается, населенным пунктам угрозы нет.

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