В Дагестане оползень сошел на автозаправку и магазин
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В Акушинском районе Дагестана сошел оползень, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
По информации ведомства, ЧП случилось на 18-м км автодороги Леваши — Акуша. Вдоль нее находятся магазин и АЗС с тремя бензиновыми и двумя газовыми резервуарами, которые постепенно накрывает оползневой массой, сообщает министерство.
«В настоящее время осыпные процессы продолжаются. Проезд имеется для всех видов транспорта. Кроме того, имеется объездная дорога», — указано в сообщении.
Как отмечается, населенным пунктам угрозы нет.
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