Попова допустила возвращения дистанционного обучения при усилении пандемии

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что появлении новых массовых вспышек коронавируса на территории России, работа школ может быть вновь переведена в дистанционный формат. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1».

«Да, это может быть. Но так же, как и при гриппе, как при других респираторных инфекциях», — сказала Попова.

Она отметила, что такая практика «разрыва эпидемиологической цепочки» существует в России уже в течении нескольких лет.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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