В Крыму утонул 14-летний мальчик
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У пляжа «Савита» в поселке Николаевка Симферопольского района утонул 14-летний мальчик, пишет ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что 29 августа ребенок зашел в море и пропал из виду. Очевидцы рассказали, что мальчик поскользнулся и ударился о камни.
Спасатели обследовали береговую линию и акваторию. Тело ребенка нашли на следующий день, 30 августа, в 50 м от берега.
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