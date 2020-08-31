В Крыму утонул 14-летний мальчик

У пляжа «Савита» в поселке Николаевка Симферопольского района утонул 14-летний мальчик, пишет ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что 29 августа ребенок зашел в море и пропал из виду. Очевидцы рассказали, что мальчик поскользнулся и ударился о камни.

Спасатели обследовали береговую линию и акваторию. Тело ребенка нашли на следующий день, 30 августа, в 50 м от берега.

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