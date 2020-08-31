Вильфанд пообещал длительный бархатный сезон на курортах России
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, сколько будет длиться бархатных сезон на российских курортах. Об этом сообщает РИА «Новости».
Синоптик уточнил, что бархатным сезоном называется период времени, в течение которого температура воды и температура окружающего воздуха примерно одинаковы и составляют от +21°C до +26°C.
«По оценкам специалистов, в нынешнем году бархатный сезон, как обычно, начнется в начале сентября, но продлится дольше обычного, до конца первой декады октября», — заявил он.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Бархатный сезон: еще три российских города открыли для полетов
— Аналитики рассказали, куда россияне чаще всего летают осенью