Вильфанд пообещал длительный бархатный сезон на курортах России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, сколько будет длиться бархатных сезон на российских курортах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Синоптик уточнил, что бархатным сезоном называется период времени, в течение которого температура воды и температура окружающего воздуха примерно одинаковы и составляют от +21°C до +26°C.

«По оценкам специалистов, в нынешнем году бархатный сезон, как обычно, начнется в начале сентября, но продлится дольше обычного, до конца первой декады октября», — заявил он.

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