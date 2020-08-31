В Москве в августе выявили больше случаев COVID-19, чем в июле

В Москве в августе коронавирус выявили у 21 059 человек. Об этом сообщает столичный оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Отмечается, что в июле коронавирус был зафиксирован у 19 761 жителя Москвы.

За последние сутки инфекция в столице была выявлена у 685 человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных почти достигло 25 млн, умерли больше 850 тысяч человек.

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