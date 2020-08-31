Аналитики рассказали, куда россияне чаще всего летают осенью
Аналитики сервиса OneTwoTrip выяснили, куда россияне собираются полететь осенью, пишет RT.
Самым популярным местом стала Москва — каждый пятый билет куплен по этому направлению. Цены на билеты в столицу снизились на 15% — с 5,7 тыс. рублей до 4,8 тыс. рублей.
На втором месте — Сочи. Как отмечают эксперты, спрос на перелеты сюда вырос вдвое по сравнению с прошлым годом, но цена почти не изменилась и составляет 5,1 тыс. за билет в одну сторону.
Санкт-Петербург находится на третьем по популярности месту среди популярных осенних направлений: билеты подешевели на 10% и обойдутся в 4,8 тыс. рублей.
Также много россиян отправятся в Симферополь, Краснодар и Анапу. Среди зарубежных направлений самой популярной стала Турция.
Как отметили аналитики, многие россияне уже купили билеты в страны, куда пока нельзя полететь из-за коронавируса: в Италию, Испанию, Армению, Грецию, Германию и Чехию.
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